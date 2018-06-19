15:32
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Путіна зреагували на звернення діячів культури Росії щодо звільнення Сенцова

1021 Читать новость на русском
Пєсков прокоментував звернення до Путіна щодо помилування Сенцова
Пєсков прокоментував звернення до Путіна щодо помилування Сенцова / Deita.ru

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив журналістам, що громадський резонанс не може вплинути на рішення суду щодо незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так Пєсков прокоментував інформацію про те, що низка російських режисерів та діячів культури опублікували звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням помилувати Сенцова.

Резонанс громадський жодним чином не може вплинути на рішення суду Російської Федерації, що набуло чинності. Це абсолютно різні виміри,
– сказав Пєсков.

Читайте також: Завадити звільненню Сенцова може зрив переговорів Трампа і Путіна, – експерт

Він додав, що для помилування передбачена процедура, яка ініціюється самим засудженим.

Речник Путіна зазначив, що у Кремлі дізналися про звернення діячів культури зі ЗМІ.

До слова, раніше омбудсмен України Людмила Денісова заявила про невиконання досягнутих напередодні домовленостей з російською омбудсменом Тетяною Москальковою про синхронне відвідування Сенцова і керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Теги: Новини політики Українці в полоні РФ Олег Сенцов Володимир Путін Новини Росії Новини культури
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук