У Путіна зреагували на звернення діячів культури Росії щодо звільнення Сенцова

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив журналістам, що громадський резонанс не може вплинути на рішення суду щодо незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так Пєсков прокоментував інформацію про те, що низка російських режисерів та діячів культури опублікували звернення до президента Росії Володимира Путіна з проханням помилувати Сенцова.

Резонанс громадський жодним чином не може вплинути на рішення суду Російської Федерації, що набуло чинності. Це абсолютно різні виміри,

– сказав Пєсков.

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Він додав, що для помилування передбачена процедура, яка ініціюється самим засудженим.

Речник Путіна зазначив, що у Кремлі дізналися про звернення діячів культури зі ЗМІ.

До слова, раніше омбудсмен України Людмила Денісова заявила про невиконання досягнутих напередодні домовленостей з російською омбудсменом Тетяною Москальковою про синхронне відвідування Сенцова і керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.