У Путина отреагировали на обращение деятелей культуры России об освобождении Сенцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что общественный резонанс не может повлиять на решение суда в отношении незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так Песков прокомментировал информацию о том, что ряд российских режиссеров и деятелей культуры опубликовали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать Сенцова.

Резонанс общественный никоим образом не может повлиять на решение суда Российской Федерации, которое вступило в силу. Это совершенно разные измерения,

– сказал Песков.

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Он добавил, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.

Представитель Путина отметил, что в Кремле узнали об обращении деятелей культуры из СМИ.

К слову, ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила о невыполнении достигнутых накануне договоренностей с российским омбудсменом Татьяной Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.