Помешать освобождению Сенцова может срыв переговоров Трампа и Путина, – эксперт

Действия президента России Владимира Путина относительно освобождения Олега Сенцова зависят от многих факторов. Готовится встреча двух президентов – Трампа и Путина. Одним из элементов подготовки к этой встрече, вполне возможно, будет решение судьбы Сенцова.

Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.



В частности, отмечает политолог, осторожный оптимизм внушает то, что готовится определенная дорожная карта относительно Сенцова между двумя омбудсменами – этот вопрос удалось "интернационализировать". Есть надежда, что удастся достичь какого-то общего знаменателя, чтобы вытащить из плена Сенцова.

Более подробно о шансах на освобождение Олега Сенцова в материале: Освободить Сенцова: отпустит ли Путин украинского пленника?

Вопрос освобождения Сенцова, говорит Кулик, стоит на повестке дня многих международных саммитов с участием России – в том числе, диалога между Россией и ЕС, Россией и США. Об этом говорили главы МИД "нормандской четверки" во время недавней встречи. Плюс происходит очередная попытка установить контакт между Вашингтоном и Москвой, наладить новый диалог между ЕС и Россией.

Ухудшение здоровья Сенцова, его последняя встреча с друзьями в колонии указывают на то, что начинаются необратимые процессы. И сейчас стоит вопрос жизни и смерти Сенцова. Не допустить летального завершения для России уже становится актуальным вопросом. Несмотря на осложнение отношений Путина с коллективным Западом, есть вероятность, что Сенцова обменяют или помилуют,

– рассказывает Кулик.

Впрочем, по его мнению, не надо переоценивать вопросы наших заложников, как бы это цинично ни звучало.



"В глобальных переговорах России с США и ЕС заложники Кремля – ​​фоновые вариации. Путин хотел бы улучшить диалог с США, но при этом вынести за скобки вопрос прав человека в России и оккупированном Крыму. А за это он выдаст Сенцова. То есть повестка дня сформируем так, чтобы Запад не вспоминал о нарушении прав человека, демократических нормах и свободах в России и Крыму. Такие торги возможны, скорее всего, Кремль именно так их и ведет", – говорит Виталий Кулик.



Однако, отмечает политолог, Путин – абсолютный самодержец, и на его решения могут повлиять иррациональные факторы. Помешать освобождению Сенцова, по его мнению, может срыв переговоров Трампа и Путина, которые предварительно запланированы на лето, а также отсутствие реального результата в рамках Минского и Нормандского форматов. Повлиять на решение российского президента могут также неготовность Европы окончательно решить вопрос со строительством газопровода "Северный поток-2" или новые учения НАТО.

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы.



14 июня Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал, чтобы российские власти "немедленно и безоговорочно" освободили незаконно осужденного украинца Олега Сенцова и "всех остальных незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины. 38 стран-участниц ООН призвали генсека Антониу Гутерриша к тому, чтобы на встрече с президентом России Владимиром Путиным он поднял вопрос украинских политзаключенных. Однако 15 июня в российской колонии отказались допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к встрече с Сенцовым, не объяснив при этом причин отказа, и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.