08:41
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
28°C 17°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Помешать освобождению Сенцова может срыв переговоров Трампа и Путина, – эксперт

74 Читати новину українською
Олег Сенцов голодает и требует освобождения всех политзаключенных
Олег Сенцов голодает и требует освобождения всех политзаключенных / Центр журналистских расследований

Действия президента России Владимира Путина относительно освобождения Олега Сенцова зависят от многих факторов. Готовится встреча двух президентов – Трампа и Путина. Одним из элементов подготовки к этой встрече, вполне возможно, будет решение судьбы Сенцова.

Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В частности, отмечает политолог, осторожный оптимизм внушает то, что готовится определенная дорожная карта относительно Сенцова между двумя омбудсменами – этот вопрос удалось "интернационализировать". Есть надежда, что удастся достичь какого-то общего знаменателя, чтобы вытащить из плена Сенцова.

Более подробно о шансах на освобождение Олега Сенцова в материале: Освободить Сенцова: отпустит ли Путин украинского пленника?

Вопрос освобождения Сенцова, говорит Кулик, стоит на повестке дня многих международных саммитов с участием России – в том числе, диалога между Россией и ЕС, Россией и США. Об этом говорили главы МИД "нормандской четверки" во время недавней встречи. Плюс происходит очередная попытка установить контакт между Вашингтоном и Москвой, наладить новый диалог между ЕС и Россией.

Ухудшение здоровья Сенцова, его последняя встреча с друзьями в колонии указывают на то, что начинаются необратимые процессы. И сейчас стоит вопрос жизни и смерти Сенцова. Не допустить летального завершения для России уже становится актуальным вопросом. Несмотря на осложнение отношений Путина с коллективным Западом, есть вероятность, что Сенцова обменяют или помилуют,
– рассказывает Кулик.

Впрочем, по его мнению, не надо переоценивать вопросы наших заложников, как бы это цинично ни звучало.

"В глобальных переговорах России с США и ЕС заложники Кремля – ​​фоновые вариации. Путин хотел бы улучшить диалог с США, но при этом вынести за скобки вопрос прав человека в России и оккупированном Крыму. А за это он выдаст Сенцова. То есть повестка дня сформируем так, чтобы Запад не вспоминал о нарушении прав человека, демократических нормах и свободах в России и Крыму. Такие торги возможны, скорее всего, Кремль именно так их и ведет", – говорит Виталий Кулик.

Однако, отмечает политолог, Путин – абсолютный самодержец, и на его решения могут повлиять иррациональные факторы. Помешать освобождению Сенцова, по его мнению, может срыв переговоров Трампа и Путина, которые предварительно запланированы на лето, а также отсутствие реального результата в рамках Минского и Нормандского форматов. Повлиять на решение российского президента могут также неготовность Европы окончательно решить вопрос со строительством газопровода "Северный поток-2" или новые учения НАТО.

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы.

14 июня Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал, чтобы российские власти "немедленно и безоговорочно" освободили незаконно осужденного украинца Олега Сенцова и "всех остальных незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины. 38 стран-участниц ООН призвали генсека Антониу Гутерриша к тому, чтобы на встрече с президентом России Владимиром Путиным он поднял вопрос украинских политзаключенных. Однако 15 июня в российской колонии отказались допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к встрече с Сенцовым, не объяснив при этом причин отказа, и не сообщив о состоянии здоровья удерживаемого украинца.

Теги: Владимир Путин Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Дональд Трамп Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как вывести 16 видов пятен
18 июня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук