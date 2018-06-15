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Украинского омбудсмена не пустили в колонию к Сенцову: видео

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Денисову не пустили на встречу с Сенцовим в российской колонии
Денисову не пустили на встречу с Сенцовим в российской колонии / Скриншот из видео

Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову 15 июня не пустили в колонию, где содержится незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов.

Об этом Денисова сообщила в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

Отметим, 15 июня утром Денисова прибыла в российский город Лабытнанги, где в колонии содержится Сенцов, чтобы встретиться с украинцем.

Стоит отметить, что этот визит был заранее согласован президентами Украины и России, которые договорились, что омбудсмены обоих государств посетят удерживаемых лиц в странах.

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Я встретилась с начальником колонии и с начальником управления исполнения наказаний Ямало-Ненецкого округа. Именно он отказал мне, сказал, что я не могу ни при каких обстоятельствах провести встречу с Олегом Сенцовим,
– рассказала украинский омбудсмен.

При этом она отметила, что не получила информации о причинах ее недопуска к политзаключенному.

"Когда я спросила, каково состояние Олега Сенцова сейчас, он (начальник управления исполнения наказаний, – ред.) сказал, что он не будет предоставлять мне какую-либо информацию. Поэтому нас попросили покинуть территорию колонии. Сейчас мы находимся у ворот колонии. Я позвонила уполномоченному по правам человека Российской Федерации и жду от нее ответа", – рассказала Денисова.

 

Теги: Новости Украины Новости России Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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