Денисова сообщила, что направляется к Сенцову

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что направляется к осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Прибыли в Салехард. Это город в 22 километрах от Лабытнанги, где удерживают Олега Сенцова. Сейчас направляюсь именно туда", – написала Денисова утром 15 июня.

13 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить незаконно заключенных там украинцев.

Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начал второй месяц голодовку с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных. Сестра Сенцова сообщила, что он находится в медчасти колонии, однако прекращать голодовку не собирается.

Активисты в Украине и мире требуют от России и ее президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова. Акции в поддержку Олега Сенцова проходят во многих странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.