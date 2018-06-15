Український омбудсмен Денісова повідомила, що прямує до Сенцова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що прямує до засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Прибули до Салехарда. Це місто у 22 кілометрах від Лабитнангі, де утримують Олега Сенцова. Зараз прямую саме туди", – написала Денісова зранку 15 червня.

13 червня президент України Петро Порошенко повідомив, що Денисова вирушила до Росії, щоб відвідати незаконно ув'язнених там українців.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Сестра Сенцова повідомила, що він перебуває у медчастині колонії, однак припиняти голодування не збирається.

Активісти в Україні і світі вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців, зокрема, українського режисера Олега Сенцова. Акції на підтримку Олега Сенцова проходять у багатьох країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Нагадаємо, з 14 травня Олег Сенцов голодує у російській колонії в Лабитнангі. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.