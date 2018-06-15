Американський письменник Стівен Кінг закликав підтримати Сенцова
У профілі американського письменника Стівена Кінга у Twitter з’явився допис, який закликає підтримати українського режисера Олега Сенцова.
Про це інформувала "Народна правда".
Читайте також: У Москві біля стадіону, де відбулось відкриття ЧС-2018, вивісили банер на підтримку Сенцова
“Сьогодні перший день Чемпіонату світу з футболу та 32 день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтесь до мене та PEN America, щоб добитися звільнення українського режисера, що був незаконно ув’язненим у Росії. Часу обмаль, він може померти за свої погляди”, – написав Стівен Кінг.
У дописі американського письменника є посилання на лист-звернення до Володимира Путіна організації PEN America, з проханням звільнити Сенцова. Окрім Стівена Кінга, лист підписали класик канадської літератури Маргарет Етвуд, німецький Нобелівський лауреат Герта Мюллер, актор Патрік Стюарт, панк-виконавець та письменниця Патті Сміт, та інші.
Нагадаємо, з 14 травня Олег Сенцов голодує у російській колонії в Лабитнангі. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.
Вибір редакції
-
Росія привела Чорноморський флот у повну бойову готовність через побоювання дій України, – ЗМІсьогодні, 08:55
-
Головні новини 14 червня: відкриття ЧС-2018, ДТП з нардепом та роковини збиття Іл-76сьогодні, 08:00
-
Чому перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися: версія політологасьогодні, 07:01