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Американський письменник Стівен Кінг закликав підтримати Сенцова

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Стівен Кінг закликав підтримати Сенцова
Стівен Кінг закликав підтримати Сенцова / fakty.ictv.ua

У профілі американського письменника Стівена Кінга у Twitter з’явився допис, який закликає підтримати українського режисера Олега Сенцова.

Про це інформувала "Народна правда".

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“Сьогодні перший день Чемпіонату світу з футболу та 32 день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтесь до мене та PEN America, щоб добитися звільнення українського режисера, що був незаконно ув’язненим у Росії. Часу обмаль, він може померти за свої погляди”, – написав Стівен Кінг.

У дописі американського письменника є посилання на лист-звернення до Володимира Путіна організації PEN America, з проханням звільнити Сенцова. Окрім Стівена Кінга, лист підписали класик канадської літератури Маргарет Етвуд, німецький Нобелівський лауреат Герта Мюллер, актор Патрік Стюарт, панк-виконавець та письменниця Патті Сміт, та інші.

Нагадаємо, з 14 травня Олег Сенцов голодує у російській колонії в Лабитнангі. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.

Теги: Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини США
Джерело: 24 Канал
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