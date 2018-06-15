Американський письменник Стівен Кінг закликав підтримати Сенцова

У профілі американського письменника Стівена Кінга у Twitter з’явився допис, який закликає підтримати українського режисера Олега Сенцова.

Про це інформувала "Народна правда".

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“Сьогодні перший день Чемпіонату світу з футболу та 32 день голодування Олега Сенцова. Приєднуйтесь до мене та PEN America, щоб добитися звільнення українського режисера, що був незаконно ув’язненим у Росії. Часу обмаль, він може померти за свої погляди”, – написав Стівен Кінг.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5 — Stephen King (@StephenKing) 14 червня 2018 р.

У дописі американського письменника є посилання на лист-звернення до Володимира Путіна організації PEN America, з проханням звільнити Сенцова. Окрім Стівена Кінга, лист підписали класик канадської літератури Маргарет Етвуд, німецький Нобелівський лауреат Герта Мюллер, актор Патрік Стюарт, панк-виконавець та письменниця Патті Сміт, та інші.

Нагадаємо, з 14 травня Олег Сенцов голодує у російській колонії в Лабитнангі. Він вимагає від Росії звільнити усіх незаконно утримуваних українців в РФ та на території окупованого Криму. Стан здоров'я Сенцова значно погіршився – він схуд і в нього почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.