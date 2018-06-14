У Москві біля стадіону, де відбулось відкриття ЧС-2018, вивісили банер на підтримку Сенцова

У день старту Чемпіонату світу з футболу, 14 червня, у Москві вивісили плакат на підтримку бранця Кремля Олега Сенцова.

Про це повідомив російський опозиціонер та засновник руху "Відкрита Росія" Михайло Ходорковський у своєму Twitter.

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Величезний банер вивісили біля стадіону "Лужники", що у Москві. Саме на цьому стадіоні відбулася церемонія відкриття Чемпіонату.

У день відкриття Чемпіонату світу з футболу біля "Лужників" з’явився плакат на підтримку Олега Сенцова. Акцію провело московське відділення "Відкритої Росії", – написав Ходорковський.