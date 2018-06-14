21:03
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Сьогодні ніхто не готовий їхати в РФ боротися за життя людини: Сироїд щодо резолюції по Сенцову

178 Читать новость на русском
Оксана Сироїд
Оксана Сироїд / 24 канал

Ухваленням резолюції, яка засуджує дії Росії щодо незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова, Європарламент не зміг показати, що готовий до активних дій, аби врятувати людині життя.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловила віце-спікерка Оксана Сироїд.

Читайте також:  Чемпіонат світу на крові: з якими трагедіями збіглося відкриття російського Мундіалю

"Знаєте, засудити Росію за те, що вона чинить із Сенцовим, виявилось набагато легше, ніж оголосити бойкот Чемпіонату світу. А знаєте чому? Тому що всі більш-менш усвідомлюють, що зробити щось для Олега Сенцова майже ніхто нічого не може, крім як звертатися із заявами", – сказала вона. 

Також Сироїд висловила сумніви, що прийнята у Європарламенті резолюція із засудженням дій Росії щодо полв'язнів, є активними діями. 

Ніхто сьогодні не готовий їхати у Росію і боротися за життя людини. Так? А оголосити бойкот Чемпіонату світу – це означають активні дії. Це означає чогось не робити, це означає від чогось утриматись. А це вже набагато складніше, ніж просто ухвалювати резолюції,
– додала віце-спікерка. 

Дивіться відео повного інтерв'ю з Оксаною Сироїд.

 

Теги: Новини України Новини політики Оксана Сироїд Олег Сенцов Українці в полоні РФ Європарламент
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Правозахисники наполегливо радять українцям не їхати на ЧС-2018: що їх там чекає
сьогодні, 20:01 Правозахисники наполегливо радять українцям не їхати на ЧС-2018: що їх там чекає
Катерина Петренко 158
Брудна і не дуже: як самостійно контролювати якість води
сьогодні, 19:02 Брудна і не дуже: як самостійно контролювати якість води
Яніна Ткачук 345
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
сьогодні, 16:00 Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
2
Чому влада не хоче запроваджувати податок
сьогодні, 17:59 Чому влада не хоче запроваджувати податок
Тетяна Острікова 396
Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
сьогодні, 17:01 Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
Андрій Воропаєв 924
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук