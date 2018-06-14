Сьогодні ніхто не готовий їхати в РФ боротися за життя людини: Сироїд щодо резолюції по Сенцову
Ухваленням резолюції, яка засуджує дії Росії щодо незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова, Європарламент не зміг показати, що готовий до активних дій, аби врятувати людині життя.
Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловила віце-спікерка Оксана Сироїд.
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"Знаєте, засудити Росію за те, що вона чинить із Сенцовим, виявилось набагато легше, ніж оголосити бойкот Чемпіонату світу. А знаєте чому? Тому що всі більш-менш усвідомлюють, що зробити щось для Олега Сенцова майже ніхто нічого не може, крім як звертатися із заявами", – сказала вона.
Також Сироїд висловила сумніви, що прийнята у Європарламенті резолюція із засудженням дій Росії щодо полв'язнів, є активними діями.
Ніхто сьогодні не готовий їхати у Росію і боротися за життя людини. Так? А оголосити бойкот Чемпіонату світу – це означають активні дії. Це означає чогось не робити, це означає від чогось утриматись. А це вже набагато складніше, ніж просто ухвалювати резолюції,
– додала віце-спікерка.
Дивіться відео повного інтерв'ю з Оксаною Сироїд.