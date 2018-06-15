Американский писатель Стивен Кинг призвал поддержать Сенцова
В профиле американского писателя Стивена Кинга в Twitter появилось сообщение, которое призывает поддержать украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом информировала "Народная правда".
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“Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу и 32 день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и PEN America, чтобы добиться освобождения украинского режиссера, который был незаконно заключен в России. Времени в обрез, он может умереть за свои взгляды”, – написал Стивен Кинг.
В заметке американского писателя есть ссылка на письмо-обращение к Владимиру Путину организации PEN America, с просьбой освободить Сенцова. Кроме Стивена Кинга, письмо подписали классик канадской литературы Маргарет Этвуд, немецкий Нобелевский лауреат Герта Мюллер, актер Патрик Стюарт, панк-исполнитель и писательница Патти Смит, и другие.
Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.
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