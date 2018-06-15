Американский писатель Стивен Кинг призвал поддержать Сенцова

В профиле американского писателя Стивена Кинга в Twitter появилось сообщение, которое призывает поддержать украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом информировала "Народная правда".

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“Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу и 32 день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и PEN America, чтобы добиться освобождения украинского режиссера, который был незаконно заключен в России. Времени в обрез, он может умереть за свои взгляды”, – написал Стивен Кинг.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsov https://t.co/uViLsbo2N5 — Stephen King (@StephenKing) 14 червня 2018 р.

В заметке американского писателя есть ссылка на письмо-обращение к Владимиру Путину организации PEN America, с просьбой освободить Сенцова. Кроме Стивена Кинга, письмо подписали классик канадской литературы Маргарет Этвуд, немецкий Нобелевский лауреат Герта Мюллер, актер Патрик Стюарт, панк-исполнитель и писательница Патти Смит, и другие.

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.