09:40
15 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 16°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
  • понедельник
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская Lada от Трампа. Пати лайк э рашн
Вєсті Кремля
23:47, 14 июня
Вести.UA. Фейл Порошенко. Провокационный Гройсман
Вєсті.UA
21:25, 14 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Американский писатель Стивен Кинг призвал поддержать Сенцова

40 Читати новину українською
Стивен Кинг призвал поддержать Сенцова
Стивен Кинг призвал поддержать Сенцова / fakty.ictv.ua

В профиле американского писателя Стивена Кинга в Twitter появилось сообщение, которое призывает поддержать украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом информировала "Народная правда".

Читайте также: В Москве возле стадиона, где состоялось открытие ЧМ-2018, вывесили баннер в поддержку Сенцова

“Сегодня первый день Чемпионата мира по футболу и 32 день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и PEN America, чтобы добиться освобождения украинского режиссера, который был незаконно заключен в России. Времени в обрез, он может умереть за свои взгляды”, – написал Стивен Кинг.

В заметке американского писателя есть ссылка на письмо-обращение к Владимиру Путину организации PEN America, с просьбой освободить Сенцова. Кроме Стивена Кинга, письмо подписали классик канадской литературы Маргарет Этвуд, немецкий Нобелевский лауреат Герта Мюллер, актер Патрик Стюарт, панк-исполнитель и писательница Патти Смит, и другие.

Напомним, с 14 мая Олег Сенцов голодает в российской колонии в Лабытнанги. Он требует от России освободить всех незаконно удерживаемых украинцев в РФ и на территории оккупированного Крыма. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали оказывать поддерживающую терапию.

Теги: Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
сегодня, 08:45 Коли чекати посилення бойових дій на Сході та чим це обернеться для України
Олексій Чибісов 944
Мне не нужны "обнимашечки", – Данилюк о том, что больше всего раздражает в украинской политике
14 июня, 23:00 Мне не нужны "обнимашечки", – Данилюк о том, что больше всего раздражает в украинской политике
235
Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
14 июня, 22:00 Крым не Афганистан: почему европейские страны не бойкотируют чемпионат по футболу в РФ
Блог Медіа 2001
Правозащитники настоятельно советуют украинцам не ехать на ЧМ-2018: что их там ждет
14 июня, 20:01 Правозащитники настоятельно советуют украинцам не ехать на ЧМ-2018: что их там ждет
Катерина Петренко 281
Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
14 июня, 19:02 Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
Яніна Ткачук 313
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук