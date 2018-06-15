Українського омбудсмена не пустили в колонію до Сенцова: відео

Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову 15 червня не пустили у колонію, де утримується незаконно засуджений український режисер Олег Сенцов.

Про це Денісова повідомила у Facebook, опублікувавши відповідне відео.

Зазначимо, 15 червня вранці Денісова прибула до російського міста Лабитнангі, де в колонії утримується Сенцов, щоб зустрітися з українцем.

Варто наголосити, що цей візит був заздалегідь погоджений президентами України та Росії, які домовилися, що омбудсмени обох держав відвідають утримуваних у країнах осіб.

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Я зустрілася з начальником колонії і з начальником управління виконання покарань Ямало-Ненецького округу. Саме він відмовив мені, сказав, що я не можу ні за яких обставин провести зустріч з Олегом Сенцовим,

– розповіла український омбудсмен.

При цьому вона зазначила, що не отримала інформації про причини її недопуску до політв’язня.

"Коли я спитала, яким є стан Олега Сенцова зараз, він (начальник управління виконання покарань, – ред.) сказав, що він не надаватиме мені будь-яку інформацію. Тому нас попросили покинути територію колонії. Зараз ми перебуваємо біля воріт колонії. Я зателефонувала уповноваженій з прав людини Російської Федерації і чекаю від неї відповіді", – розповіла Денісова.