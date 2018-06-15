Звільнення політв’язнів: країни-учасниці ООН закликали Гутерріша обговорити питання з Путіним

38 країн-учасниць ООН закликали генсека Антоніу Гутерріша до того, щоб на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним він підняв питання українських політв'язнів.

Про це повідомляє DW.

Видання уточнило, що країни-учасниці ООН, у тому числі США, Франція та Британія, написали листа генсеку організації із закликом обговорити питання звільнення українських політв'язнів з господарем Кремля у ході запланованих на наступний тиждень переговорів.

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"Ми вітаємо залучення ООН до цих питань і заохочуємо подальші кроки з важкої долі незаконно утримуваних", – мовиться в листі.

Передбачається, що Гутерріш проведе зустріч з Путіним 20 червня – у день матчу збірних Португалії та Марокко на Чемпіонаті світу з футболу, що триває у Росії.

До слова, 14 червня Європарламент схвалив резолюцію, в якій зажадав, щоб російська влада "негайно і беззастережно" звільнила незаконно засудженого українця Олега Сенцова і "всіх інших незаконно затриманих у Росії і на Кримському півострові" громадян України.