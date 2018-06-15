Освобождение политзаключенных: страны-участницы ООН призвали Гутерриша обсудить вопрос с Путиным

38 стран-участниц ООН призвали генсека Антониу Гутерриша к тому, чтобы на встрече с президентом России Владимиром Путиным он поднял вопрос украинских политзаключенных.

Об этом сообщает DW.

Издание уточнило, что страны-участницы ООН, в том числе США, Франция и Британия, написали письмо генсеку организации с призывом обсудить вопрос освобождения украинских политзаключенных с хозяином Кремля в ходе запланированных на следующую неделю переговоров.

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"Мы приветствуем привлечение ООН к этим вопросам и поощряем дальнейшие шаги касательно тяжелой судьбы незаконно удерживаемых", – говорится в письме.

Предполагается, что Гутерриш проведет встречу с Путиным 20 июня – в день матча сборных Португалии и Марокко на Чемпионате мира по футболу, который проходит в России.

К слову, 14 июня Европарламент одобрил резолюцию, в которой потребовал, чтобы российская власть "немедленно и безоговорочно" освободила незаконно осужденного украинца Олега Сенцова и "всех других незаконно задержанных в России и на Крымском полуострове" граждан Украины.