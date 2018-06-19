13:50
19 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 17°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Феминизм Поклонской. Грех с Навальным
Вєсті Кремля
22:58, 18 июня
Вести.UA. "Бюджетный" отдых Луценко. Натравленные собаки Ляшко
Вєсті.UA
20:16, 18 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Договоренности омбудсменов о посещении Сенцова и Вышинского снова сорвались

36 Читати новину українською
Договоренности омбудсменов о посещении Сенцова и Вышинского снова сорвались
Договоренности омбудсменов о посещении Сенцова и Вышинского снова сорвались / Коллаж 24 канал

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о невыполнении достигнутых накануне договоренностей о синхронном посещения украинского режиссера Олега Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Поэтому назначены новые переговоры омбудсменов Украины и России.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Такие договоренности были на вчера. Впрочем, опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова (русский омбудсмен, – ред.) не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но ...", – написала Денисова.

Читайте также: Пленнику Кремля Балуху придумали новые абсурдные обвинения

Она объяснила, что согласно предварительным договоренностям, которые были достигнуты вечером 18 июня, первый визит Москальковой должен был состояться к Вышинскому.

"Состоялись договоренности со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевский СИЗО. Такие согласия полученные от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД", – уточнила украинский омбудсмен.

В то же время Денисова должна была отправиться в Лабытнанги на встречу с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе.

Он сопровождает нас в колонию, где синхронно мы в 11:00, Татьяна Москалькова в 9:00 (она по киевскому времени, мы по местному времени) входим одновременно в колонии. Мы посещаем Олега Сенцова, она – Кирилла Вышинского,
– описала план Украинский омбудсмен.

Читайте также: Госдеп США обеспокоен состоянием четырех заключенных украинцев в России

По ее словам, говорилось также о том, что Москалькова посетит российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.

"А уже после возвращения ее в Москву мы планируем совместное посещение Романа Сущенко. Потом уже дальнейшие шаги по посещению мной Челябинска, где находится Станислав Клых и Александр Кольченко. Затем – посетить Николая Карпюка во Владимире, позже осуществить визит в Ростов и Крым", – написала Денисова.

 

Теги: Новости Украины Новости России Роман Сущенко Кирил Вышинский Олег Сенцов Украина – Россия Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
сегодня, 13:00 Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
Тетяна Мартинюк 65
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сегодня, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 1285
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сегодня, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 252
Ми всі однакові чи рівноправні?
сегодня, 08:41 Ми всі однакові чи рівноправні?
Ольга Бродська 401
Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
18 июня, 23:00 Почему из-за Меркель может развалиться немецкое правительство или даже Евросоюз
Іван Яковина 919
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Украина за год заработала на космических ракетах более 4 миллиардов
 8 марта , 19:25
Стерненко целый день находится в полиции, – начальник Нацполиции в Одесской области
 25 мая , 19:19
В "Нафтогазе" думают, что их просто кинут на деньги, – Мартынюк
 сегодня , 13:56
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук