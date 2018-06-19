Договоренности омбудсменов о посещении Сенцова и Вышинского снова сорвались

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о невыполнении достигнутых накануне договоренностей о синхронном посещения украинского режиссера Олега Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Поэтому назначены новые переговоры омбудсменов Украины и России.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

"Такие договоренности были на вчера. Впрочем, опять ничего не произошло. Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова (русский омбудсмен, – ред.) не принимает решения, а только артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но ...", – написала Денисова.

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Она объяснила, что согласно предварительным договоренностям, которые были достигнуты вечером 18 июня, первый визит Москальковой должен был состояться к Вышинскому.

"Состоялись договоренности со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевский СИЗО. Такие согласия полученные от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД", – уточнила украинский омбудсмен.

В то же время Денисова должна была отправиться в Лабытнанги на встречу с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе.

Он сопровождает нас в колонию, где синхронно мы в 11:00, Татьяна Москалькова в 9:00 (она по киевскому времени, мы по местному времени) входим одновременно в колонии. Мы посещаем Олега Сенцова, она – Кирилла Вышинского,

– описала план Украинский омбудсмен.

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По ее словам, говорилось также о том, что Москалькова посетит российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.

"А уже после возвращения ее в Москву мы планируем совместное посещение Романа Сущенко. Потом уже дальнейшие шаги по посещению мной Челябинска, где находится Станислав Клых и Александр Кольченко. Затем – посетить Николая Карпюка во Владимире, позже осуществить визит в Ростов и Крым", – написала Денисова.