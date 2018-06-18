Пленнику Кремля Балуху придумали новые абсурдные обвинения

Украинского политзаключенного Владимира Балуха обвиняют в "дезорганизации работы изолятора временного содержания" из-за загрязнения одежды начальника изолятора капитана полиции Ткаченко.

Об этом говорится в ответе на запрос, который получила защита пленника Кремля от "отдела МВД России в Раздольненском районе", передает Крымская правозащитная группа.

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Так, российские правоохранители отмечают, что "11 августа 2017 после инцидента, который произошел с осужденным Балухом, начальник ИВС капитан полиции Ткаченко не смог продолжить выполнение своих обязанностей в полном объеме, а именно проведение утреннего осмотра камер ИВС и лиц, которые в них находятся, поэтому дальнейшие утренние мероприятия, предусмотренные внутренним распорядком ИВС, проходили без участия начальника ИВС капитана полиции Ткаченко, поэтому следует считать, что деятельность ИВС была дезорганизована".

"11 августа после инцидента, который произошел с осужденным Балухом начальник ИВС капитан полиции Ткаченко в устной форме доложил мне о том, что произошло, а также о том, что его форменная одежда находится в неудовлетворительном состоянии и ему необходимо переодеться по месту жительства. Через короткий промежуток времени начальник ИВС капитан полиции Ткаченко прибыл в ОМВД в гражданской одежде и подал на мое имя рапорт, в котором подробно указал на инцидент, произошедший в ИВС с осужденным Балухом", – отмечается в ответе, который подписал начальник "Отдела МВД России в Роздольненском районе", майор полиции Шуба.

Защита Балуха, в свою очередь, считает такую ​​аргументацию обвинения необоснованной.

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"Утренний обход камер – это исключительная инициатива самого начальника ИВС. Он может этим и не заниматься, поскольку есть должностные лица, работающие в ИВС, которые собственно и занимаются обходом камер. Никаким документом не предусмотрено, что это должен делать лично начальник ИВС. Кроме того, насколько мы поняли, начальник ИВС проявлял свою инициативу с обходом камер только, когда там находился Владимир Балух. Если даже мы говорим о том, что форменное обмундирование было загрязнено жидкостью для мытья посуды, то это никак не могло нарушить работу учреждения, то есть дезорганизовать его деятельность", – подчеркнули защитники пленника.

Добавим, что уголовное дело против Балуха завели в августе 2017 года, после того, как он и его адвокат подали жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца.

В ответ Ткаченко подал свою жалобу на Балуха. По его заявлению, Следственный комитет РФ 22 августа 2017 возбудил уголовное дело против активиста.

Напомним, 15 июня 2018 года "Раздольненский районный суд" продлил Владимиру Балуху срок содержания под стражей до 14 августа.