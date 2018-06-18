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У Балуха в зале суда случился сердечный приступ, – архиепископ Климент

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По словам архиепископа, Балуха в Крыму изматывают морально и физически
По словам архиепископа, Балуха в Крыму изматывают морально и физически / ru.krymr.com

Архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент рассказал о состоянии здоровья украинского политзаключенного Владимира Балуха, которого удерживают в СИЗО в Крыму. По его словам, у Балуха был сердечный приступ во время судебного заседания 15 июня.

Об этом архиепископ рассказал в интервью изданию "Гордон".

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Из-за голодовки на судебном заседании 15 июня Балуху стало плохо. У него был сердечный приступ и сильное удушье. Вызвали "скорую", которая сделала только обезболивающий укол. Непонятно, правда, зачем. Также сделали кардиограмму, послушали его и сказали, что все в норме – состояние удовлетворительное, поэтому можно продолжать суд
– сообщил священнослужитель.

Он также отметил, что, когда действие укола прекратилось, Балуху стало еще хуже, чем было до этого.

"Он даже говорить толком не мог. Судебный процесс дошел до допроса Володи. Но заседание перенесли на пятницу. Содержание под стражей ему продлили до 14 августа. Мы просили, чтобы по состоянию здоровья Балуха отправили под домашний арест, но суд решил оставить его в СИЗО. Я гарантировал, что Володя никуда не убежит – суд не принял это во внимание", – добавил архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

Кроме этого, Климент отметил, что Балух очень хочет написать письмо Сенцову, однако пока нет возможности. По его словам, пленника в Крыму изматывают морально и физически.

"На последнем заседании цвет его лица был черный, как земля. На суд его везли более двух часов в автозаке, когда на улице жара – около 40 градусов. И, честно говоря, видно, что Балух сдает. Он на грани нервного срыва", – сообщил архиепископ.

Напомним, 15 июня в зале суда Владимиру Балуху стало плохо, за ним приехала скорая. Несмотря на это, пророссийский суд в Крыму продлил арест украинского активиста еще на 2 месяца. Позже отечественный МИД сообщил о критическом состоянии украинского пленника.

В чем обвинили Владимира Балуха?8 декабря 2016 в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

Оккупационные власти Крыма обвинили Балуха в хранении патронов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

 

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Аннексия Крыма заложники Украинцы в плену РФ
Источник: 24 Канал
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