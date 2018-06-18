Нужно переходить от политики "непризнания" к деоккупации Крыма, – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал продление Евросоюзом санкций против России за аннексию Крыма. Он считает, что настало время переходить от непризнания Крыма российской территорией к деоккупации полуострова.

Об этом Климкин написал на своей странице в Facebook.

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"Спасибо нашим друзьям в ЕС за продление "крымских" санкций еще на год", – написал глава отечественного МИД.

Он также отметил, что сейчас важно внести в санкционный список ответственных за массовые нарушения прав человека на оккупированном полуострове и за строительство Керченского моста.

Нужно переходить от политики "непризнания" к деоккупации,

– подчеркнул Климкин.

Дякуємо нашим друзям в ЄС за продовження «кримських» санкцій ще на рік. Важливо внести до списку відповідальних за масові порушення прав людини на окупованому півострові та за будівництво Керченського мосту.Маємо переходити від політики «невизнання» до деокупації #CrimeaIsUkraine — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 червня 2018 р.

Напомним, 18 июня Совет ЕС на год продлил санкции против России за аннексию Крымского полуострова. В частности, санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя.