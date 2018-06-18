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Евросоюз продлил санкции против России из-за аннексии Крыма

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Санкции включают запрет на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя
Санкции включают запрет на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя / vostoknews.org

Совет ЕС на год продлил санкции против России из-за аннексии Крымского полуострова.

Об этом говорится в инструкции, обнародованной на сайте института.

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18 июня 2018 года Совет продлил ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2019 года,
– говорится в сообщении.

В частности, санкции включают запрет на импорт в ЕС продуктов из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, то есть запрет для европейцев или европейских компаний на покупку недвижимости на полуострове, финансирование крымских компаний, а также запрет на предоставление услуг по поставке товаров.

"Эти меры применяются к гражданам ЕС и компаниям, основанным в ЕС", – отмечают в документе.

Кроме этого, запрещается предоставление услуг, связанных с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе.

Напомним, 11 июня Министерство финансов США расширило санкции против России из-за ее кибердеятельности. Санкции касаются пяти российских субъектов и еще трех физических лиц.

Теги: Новости политики Аннексия Крыма Новости России Евросоюз Санкции
Источник: 24 канал
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