Євросоюз продовжив санкції проти Росії через анексію Криму
Рада ЄС на рік продовжила санкції проти Росії через анексію Кримського півострова.
Про це мовиться в інструкції, оприлюдненій на сайті інституції.
Читайте також: Санкції проти Росії: Тереза Мей зробила серйозну заяву
18 червня 2018 року Рада продовжила обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією до 23 червня 2019 року,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, санкції включають заборони на імпорт в ЄС продуктів з Криму і Севастополя, інвестиції в Крим і Севастополь, тобто заборону для європейців або європейських компаній на покупку нерухомості на півострові, фінансування кримських компаній, а також заборону на надання послуг з постачання товарів.
"Ці заходи застосовуються до громадян ЄС і компаній, заснованих в ЄС", – зазначають у документі.
Окрім цього, забороняється надання послуг, пов'язаних із туристичною діяльністю в Криму та Севастополі.
Нагадаємо, 11 червня Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії через її кібердіяльність. Санкції стосуються п’ятьох російських суб’єктів та ще трьох фізичних осіб.