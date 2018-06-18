Євросоюз продовжив санкції проти Росії через анексію Криму

Рада ЄС на рік продовжила санкції проти Росії через анексію Кримського півострова.

Про це мовиться в інструкції, оприлюдненій на сайті інституції.

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18 червня 2018 року Рада продовжила обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією до 23 червня 2019 року,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, санкції включають заборони на імпорт в ЄС продуктів з Криму і Севастополя, інвестиції в Крим і Севастополь, тобто заборону для європейців або європейських компаній на покупку нерухомості на півострові, фінансування кримських компаній, а також заборону на надання послуг з постачання товарів.

"Ці заходи застосовуються до громадян ЄС і компаній, заснованих в ЄС", – зазначають у документі.

Окрім цього, забороняється надання послуг, пов'язаних із туристичною діяльністю в Криму та Севастополі.

Нагадаємо, 11 червня Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії через її кібердіяльність. Санкції стосуються п’ятьох російських суб’єктів та ще трьох фізичних осіб.