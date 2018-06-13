Санкции против России: Тереза Мэй сделала серьезное заявление

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что будет настаивать на ужесточении санкций против Российской Федерации на саммите лидеров ЕС, который состоится в конце июня.

Об этом политик сказала во время выступления в Британском парламенте, передает издание Reuters.

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Я буду настаивать на том, чтобы мы сохранили санкции против России,

– заявила Мэй.

По мнению британского премьер-министра, антироссийские санкции еще можно усилить в других сферах.



"На самом деле, я думаю, что есть некоторые области, где мы должны усилить этот режим санкций", – добавила она.

Напомним, 11 июня Министерство финансов США расширило санкции против России из-за ее кибердеятельности. Санкции касаются пяти российских субъектов и еще трех физических лиц.