18:43
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
28°C 12°C
  • вторник
    26°C 17°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

США ввели новые санкции против России

274 Читати новину українською
Санкции против России
Санкции против России / nformnapalm.org

Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее кибердеятельности.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также: Трамп продлил санкции против белорусских политиков

Отмечается, решение приняло Министерство финансов США. Санкции касаются пяти российских субъектов и еще трех физических лиц.

Под санкции попали Владимир Каганский, которого Минфин США называет владельцем "Дайвтехносервиса", гендиректор компании Александр Трибун и менеджер Олег Чириков.

"С 2007 года "Дайвтехносервис" поставлял разное подводное оборудование российским ведомствам, в том числе ФСБ. В 2011 году "Дайвтехносервис" получил контракт на создание подводного аппарата для ФСБ стоимостью 1,5 миллиона долларов",
– говорится в сообщении Минфина США.

Также США ввели персональные санкции против Ливии.

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приказал представителям его страны не подписывать коминюке по итогам саммита "Большой семерки" (G7). В Госдуме увидели в этом добрый знак для Российской Федерации.

Также 5 июня новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что будет настаивать на пересмотре санкций, которые Запад ввел против Российской Федерации.

Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Ливия Санкции Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук