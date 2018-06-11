США ввели новые санкции против России

Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее кибердеятельности.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, решение приняло Министерство финансов США. Санкции касаются пяти российских субъектов и еще трех физических лиц.



Под санкции попали Владимир Каганский, которого Минфин США называет владельцем "Дайвтехносервиса", гендиректор компании Александр Трибун и менеджер Олег Чириков.

"С 2007 года "Дайвтехносервис" поставлял разное подводное оборудование российским ведомствам, в том числе ФСБ. В 2011 году "Дайвтехносервис" получил контракт на создание подводного аппарата для ФСБ стоимостью 1,5 миллиона долларов",

– говорится в сообщении Минфина США.

Также США ввели персональные санкции против Ливии.

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приказал представителям его страны не подписывать коминюке по итогам саммита "Большой семерки" (G7). В Госдуме увидели в этом добрый знак для Российской Федерации.

Также 5 июня новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что будет настаивать на пересмотре санкций, которые Запад ввел против Российской Федерации.