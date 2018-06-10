Трамп со скандалом отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал представителям его страны не подписывать коммюнике по итогам саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде. При этом Трамп выдвинул ряд обвинений в адрес премьера Канады Джастина Трюдо.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Несмотря на лживые заявления Джастина Трюдо во время пресс-конференции и тот факт, что Канада облагает наших американских фермеров, рабочих и компании огромными пошлинами, я приказал представителям США не подписывать коммюнике, пока мы рассматриваем возможность введения тарифов на автомобили, которые заваливают рынок США!", – написал Трамп.

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Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.

Американский лидер также назвал "нечестным и слабым" поведение канадского премьера на саммите "Большой семерки".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вел себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после моего отъезда, заявив, что "пошлины США были оскорбительными", и он "не даст сесть себе на шею". Очень нечестно и слабо. Наши пошлины – это ответ на его 270% на молочные продукты США!,

– возмутился президент США.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.

Отметим, что Трамп покинул саммит G7 до обнародования итогового коммюнике. Из Канады президент США вылетел в Сингапур, где через несколько дней встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В свою очередь перед этим Трюдо назвал саммит G7 "крайне успешным" и заявил, что коммюнике согласовано всеми семью странами.