Трамп со скандалом отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал представителям его страны не подписывать коммюнике по итогам саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде. При этом Трамп выдвинул ряд обвинений в адрес премьера Канады Джастина Трюдо.
Об этом глава Белого дома написал в Twitter.
"Несмотря на лживые заявления Джастина Трюдо во время пресс-конференции и тот факт, что Канада облагает наших американских фермеров, рабочих и компании огромными пошлинами, я приказал представителям США не подписывать коммюнике, пока мы рассматриваем возможность введения тарифов на автомобили, которые заваливают рынок США!", – написал Трамп.
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Американский лидер также назвал "нечестным и слабым" поведение канадского премьера на саммите "Большой семерки".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вел себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после моего отъезда, заявив, что "пошлины США были оскорбительными", и он "не даст сесть себе на шею". Очень нечестно и слабо. Наши пошлины – это ответ на его 270% на молочные продукты США!,
– возмутился президент США.
Отметим, что Трамп покинул саммит G7 до обнародования итогового коммюнике. Из Канады президент США вылетел в Сингапур, где через несколько дней встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
В свою очередь перед этим Трюдо назвал саммит G7 "крайне успешным" и заявил, что коммюнике согласовано всеми семью странами.