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Трамп со скандалом отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7

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Трамп не подписал итоговое коммюнике саммита G7
Трамп не подписал итоговое коммюнике саммита G7 / Peopletalk.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал представителям его страны не подписывать коммюнике по итогам саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде. При этом Трамп выдвинул ряд обвинений в адрес премьера Канады Джастина Трюдо.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Несмотря на лживые заявления Джастина Трюдо во время пресс-конференции и тот факт, что Канада облагает наших американских фермеров, рабочих и компании огромными пошлинами, я приказал представителям США не подписывать коммюнике, пока мы рассматриваем возможность введения тарифов на автомобили, которые заваливают рынок США!", – написал Трамп.

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Американский лидер также назвал "нечестным и слабым" поведение канадского премьера на саммите "Большой семерки".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вел себя так кротко и мягко во время наших встреч на G7 только для того, чтобы дать пресс-конференцию после моего отъезда, заявив, что "пошлины США были оскорбительными", и он "не даст сесть себе на шею". Очень нечестно и слабо. Наши пошлины – это ответ на его 270% на молочные продукты США!,
– возмутился президент США.

Отметим, что Трамп покинул саммит G7 до обнародования итогового коммюнике. Из Канады президент США вылетел в Сингапур, где через несколько дней встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В свою очередь перед этим Трюдо назвал саммит G7 "крайне успешным" и заявил, что коммюнике согласовано всеми семью странами.

Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики большая семерка Джастин Трюдо Канада
Источник: 24 канал
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