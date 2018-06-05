Премьер-министр Италии сделал резкое заявление относительно санкций против России

Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что будет настаивать на пересмотре санкций, которые Запад ввел против России.

Об этом он заявил 5 июня в Сенате, который должен голосовать за доверие премьеру, сообщает агентство ANSA.

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"Мы будем поддерживать политику открытости в отношении России ... Мы будем настаивать на пересмотре системы санкций", – сказал Конте.

Он заявил, что санкции представляют риски для развития гражданского общества в России".

Напомним, в четверг, 31 мая, президент Италии Серджо Маттарелла во второй раз поручил беспартийному профессору гражданского права Джузеппе Конте сформировать правительство.