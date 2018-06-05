Прем'єр-міністр Італії зробив різку заяву щодо санкцій проти Росії

Новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що наполягатиме за перегляд санкції, які Захід ввів проти Росії.

Про це він заявив 5 червня у Сенаті, який має голосувати за довіру прем’єру, повідомляє агентство ANSA.

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"Ми будемо підтримувати політику відкритості щодо Росії... Ми будемо наполягати на перегляді системи санкцій", – сказав Конте.

Він заявив, що "санкції становлять ризики для розвитку громадянського суспільства у Росії".

Нагадаємо, у четвер, 31 травня, президент Італії Серджо Маттарелла вдруге доручив безпартійному професору цивільного права Джузеппе Конте сформувати уряд.