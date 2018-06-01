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Новий уряд Італії: головою МВС обрано прибічника скасування санкцій проти Росії

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Джузеппе Конте
Джузеппе Конте / Фото з відкритих джерел

У четвер, 31 травня, президент Італії Серджо Маттарелла вдруге доручив безпартійному професору цивільного права Джузеппе Конте сформувати уряд.

Про це повідомляє La Stampa.

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Джузеппе Конте зустрівся з Маттарелла, де ознайомив главу держави з новим списком кандидатів у члени уряду.

Мандат для формування уряду Конте надали вдруге, адже перша спроба політика провалилась. Тоді президент Італії не затвердив запропоновану ним кандидатуру на посаду міністра економіки – євроскептика Паоло Савону.


Паоло Савону

Цього разу на посаду голови Міністерства економіки висунули професора економіки Джованні Трія. До складу нового уряду також увійшли лідери політсил, які перемогли на парламентських виборах у березні. Міністром внутрішніх справ Конте обрав прибічника скасування санкцій проти Росії Маттео Сальвіні.


Маттео Сальвіні з Володимиром Путіном

Лідер "Руху 5 зірок" євроскептик Луїджі Ді Майо буде виконувати функції заступника прем'єра. Новий склад міністрів складе присягу сьогодні після обіду.


Луїджі Ді Майо

Однак в Брюсселі скептично ставляться до нового уряду Італії, адже італійські політики заявляють про намір проводити менш жорстку політику економії, попри величезні борги країни.

Теги: Новини політики Новий Уряд
Джерело: 24 Канал
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