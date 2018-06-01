Новое правительство Италии: министром внутренних дел стал сторонник отмены санкций против России

В четверг, 31 мая, президент Италии Серджо Маттарелла во второй раз поручил беспартийному профессору гражданского права Джузеппе Конте сформировать правительство.

Об этом сообщает La Stampa.

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Джузеппе Конте встретился с Маттареллой и ознакомил главу государства с новым списком кандидатов в члены правительства.

Мандат для формирования правительства Конте предоставили второй раз, так как первая попытка политика провалилась. Тогда президент Италии не утвердил предложенную им кандидатуру на должность министра экономики – евроскептика Паоло Савону.



Паоло Савона

В этот раз на пост главы Министерства экономики выдвинули профессора экономики Джованни Трия. В состав нового правительства вошли лидеры политсил, которые победили на парламентских выборах в марте. Министром внутренних дел Конте выбрал сторонника отмены санкций против России Маттео Сальвини.



Маттео Сальвини с Владимиром Путиным

Лидер "Движения 5 звезд" евроскептик Луиджи Ди Майо будет выполнять функции заместителя премьера. Новый состав министров примет присягу сегодня после обеда.



Луиджи Ди Майо

Однако в Брюсселе скептически относятся к новому правительству Италии, так как итальянские политики заявляют о намерении проводить менее жесткую политику экономии, несмотря на огромные долги страны.