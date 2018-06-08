Трамп продлил санкции против белорусских политиков

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие американских санкций, введенных в 2006 году, против ряда граждан Белоруссии и членов правительства республики.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Отмечается, что ограничения были введены после "недемократических выборов" в марте 2006 года в отношении лиц, которые "подрывают демократические процессы или институты".

В документе говорится, что люди, которые попали в список, связанные с нарушением прав человека, включая "политические репрессии, задержания и исчезновения людей", а также "с коррупцией, в том числе путем отвлечения белорусских государственных активов или злоупотребления ими или счет злоупотребления государственной властью".