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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Трамп продовжив санкції проти білоруських політиків

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / UBR

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію американських санкцій, введених в 2006 році, проти ряду громадян Білорусії і членів уряду республіки.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

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Зазначається, що обмеження були введені після "недемократичних виборів" у березні 2006 року відносно осіб, які "підривають демократичні процеси або інститути".

У документі йдеться, що люди, які потрапили до списку, пов'язані з порушенням прав людини, включаючи "політичні репресії, затримання і зникнення людей", а також "з корупцією, в тому числі шляхом відволікання білоруських державних активів або зловживання ними або за рахунок зловживання державною владою".

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Новини України Санкції Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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