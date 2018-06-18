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Маємо переходити від політики "невизнання" до деокупації Криму, – Клімкін

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував продовження Євросоюзом санкцій проти Росії
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував продовження Євросоюзом санкцій проти Росії / 24 канал

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував продовження Євросоюзом санкцій проти Росії через анексію Криму. Він вважає, що настав час переходити від невизнання Криму російською територією до деокупації півострова.

Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Дякуємо нашим друзям в ЄС за продовження "кримських" санкцій ще на рік", – написав очільник вітчизняного МЗС.

Він також зазначив, що зараз важливо внести до санкційного списку відповідальних за масові порушення прав людини на окупованому півострові та за будівництво Керченського мосту.

Маємо переходити від політики "невизнання" до деокупації,
– підкреслив Клімкін.

Нагадаємо, 18 червня Рада ЄС на рік продовжила санкції проти Росії через анексію Кримського півострова. Зокрема, санкції включають заборони на імпорт в ЄС продуктів з Криму і Севастополя.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Санкції МЗС України Павло Клімкін
Джерело: 24 канал
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