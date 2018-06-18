В МЗС висловили ноту протесту Росії через обшуки в сім'ях кримських татар

Міністерство закордонних справ України висловило ноту протесту Росії через обшуки у сім'ях кримських татар на анексованому півострові.

Про це на своїй сторінці у Twitter написала речниця вітчизняного МЗС Мар'яна Беца.

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Триває дискримінація кримських татар. Знову обшуки, незаконні затримання в окупованому Криму. Висловлюємо протест РФ,

– йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що всі факти злочинів документують.

Триває дискримінація кримських татар. Знову обшуки, незаконні затримання в окуп Криму. Висловлюємо протест РФ. Факти злочинів документуємо — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 18 червня 2018 р.

Нагадаємо, у місті Старий Крим, що в окупованому Росією Криму, в понеділок, 18 червня, провели обшуки у будинку кримських татар. Співробітники ОМОНу затримали Юнуса Сейтумерова і його доньку. Як повідомив громадський захисник Мустафа Сейдалієв, силовики ніяк не представлялися і жодних протоколів не залишили. За словами родичів, підставою для затримання дочки Сейтумерова, нібито, стало листування дівчини по телефону зі своїм чоловіком, який перебуває на материковій Україні.

Додамо, що 13 червня ФСБ РФ провела обшуки у домі кримських татар в Ялті. Тоді російські силовики забрали з собою 27-річну дівчину, родичі не знали, де вона перебуває.