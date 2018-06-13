ФСБ РФ в Ялті затримала кримську татарку: де дівчина зараз – невідомо, – правозахисник

Федеральна служба безпеки РФ провела обшуки у домі кримських татар в Ялті. Російські силовики забрали з собою 27-річну дівчину. Наразі невідомо, де вона перебуває.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив правозахисник Едем Семедляєв.

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Стало відомо, що сьогодні з 10:00 у Ялті проходив обшук в сім'ї кримських татар. Після обшуку на допит забрали дівчину 27 років. Інкримінують публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності. До теперішнього часу невідомо, де вона перебуває,

– йдеться у повідомленні.

Юрист зазначив, що обшуки проводила ФСБ РФ у Ялті.

Нагадаємо, в анексованому Росією Криму 6 червня проходили нові обшуки. Російські силовики тоді затримали одну людину. Їй теж інкримінували екстремізм.