У Криму відбулися нові обшуки, одну людину затримали
В анексованому Росією Криму 6 червня проходять нові обшуки. Російські силовики затримали одну людину.
Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" на своїй сторінці у Facebook.
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На сторінці спільноти повідомляється, що обшуки тривають від ранку в Старому Криму. На місці події перебувають російські силовики.
Мешканця будинку забрали силовики, зі слів очевидців, йому інкримінують екстримізм,
– йдеться у повідомленні.
Про особу затриманого наразі нічого не відомо. На сайтах російських силових відомств інформації про розшуки також немає.
Нагадаємо, що раніше, 5 січня, "Окупаційна влада" анексованого Росією Криму провела обшуки в двох будинках кримських татар у Сімферополі.
Додамо, що Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в окупованому Криму "спецслужби припинили діяльність екстремістської групи". Вони звинуватили помічника депутата Верховної ради України Мустафи Джемілєва Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в окупованому Криму.
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