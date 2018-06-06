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У Криму відбулися нові обшуки, одну людину затримали

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Нові обшуки в анексованому Криму, одну людину затримали
Нові обшуки в анексованому Криму, одну людину затримали / radiosvoboda.org

В анексованому Росією Криму 6 червня проходять нові обшуки. Російські силовики затримали одну людину.

Про це повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність" на своїй сторінці у Facebook.

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На сторінці спільноти повідомляється, що обшуки тривають від ранку в Старому Криму. На місці події перебувають російські силовики.

Мешканця будинку забрали силовики, зі слів очевидців, йому інкримінують екстримізм,
– йдеться у повідомленні.

Про особу затриманого наразі нічого не відомо. На сайтах російських силових відомств інформації про розшуки також немає.

Нагадаємо, що раніше, 5 січня, "Окупаційна влада" анексованого Росією Криму провела обшуки в двох будинках кримських татар у Сімферополі.

Додамо, що Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в окупованому Криму "спецслужби припинили діяльність екстремістської групи". Вони звинуватили помічника депутата Верховної ради України Мустафи Джемілєва Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в окупованому Криму.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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