ФСБ звинуватила помічника Джемілєва у створенні "екстремістської групи" в окупованому Криму

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в окупованому Криму "спецслужби припинили діяльність екстремістської групи". Вони звинуватили помічника депутата Верховної ради України Мустафи Джемілєва Ерола Велієва у створенні екстремістської групи в окупованому Криму.

Про це йдеться у заяві ФСБ.

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У повідомленні на сайті спецслужби Росії стверджується, що групу створив помічник депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілева Ерол Велієв "за вказівкою Рефата Чубарова, розшукуваного лідера Меджлісу кримськотатарського народу за підтримки СБУ".

До складу групи, сформованої в Харкові, крім Велієва увійшли колишні спортсмени-боксери Стешенко і Третьяков,

– стверджує російська спецслужба.

В ФСБ заявляють, що "членами екстремістського співтовариства в січні 2018 року з використанням пляшок із запалювальною сумішшю було здійснено підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва".

"За кожну проведену в Криму акцію їм було обіцяно виплачувати по 500 доларів США", – йдеться в повідомленні.

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Слідчі УФСБ також порушили кримінальні справи за ч. 1 і 1.1 ст. 282.1 КК РФ ("Створення екстремістського співтовариства і вербування осіб в діяльність екстремістського співтовариства") щодо Велієва і ч. 2 ст. 282.1 ("Участь в екстремістському співтоваристві") щодо Стешенка і Третьякова.

ФСБ заявляє, що Стешенко був затриманий у квітні 2018 року "при в’їзді на територію Республіки Крим, куди був направлений Велієвим для підготовки і здійснення провокацій".

Велієву та Третьякову звинувачення за відповідними статтями КК РФ пред'явлені заочно. Обидва оголошені у федеральний розшук,

– повідомили в ФСБ.

Як пише "Українська правда", 11 квітня російські силовики затримали Стешенка на пункті пропуску "Чонгар" під час в’їзду до анексованого Росією Криму. 24 квітня стало відомо близько 22:00 Стешенка повезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адміністративні покарання, у невідомому напрямку. 25 квітня адвокат Олександра Стешенка Айдер Азаматов заявив, що не може його знайти.