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ФСБ обвинила помощника Джемилева в создании "экстремистской группы" в оккупированном Крыму

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ФСБ обвинила помощника Джемилева в создании
ФСБ обвинила помощника Джемилева в создании "экстремистской группы" в оккупированном Крыму / Иллюстративное фото

Федеральная служба безопасности России заявила, что в оккупированном Крыму "спецслужбы пресекли деятельность экстремистской группы". Они обвинили помощника депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эррола Велиева в создании экстремистской группы в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении ФБР.

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В сообщении на сайте спецслужбы России утверждается, что группу создал помощник депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев "по указанию Рефата Чубарова, разыскиваемого лидера Меджлиса крымскотатарского народа при поддержке СБУ".

В состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков,
– утверждает российская спецслужба.

В ФСБ заявляют, что "членами экстремистского сообщества в январе 2018 года с использованием бутылок с зажигательной смесью был совершен поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева".

"За каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано выплачивать по 500 долларов США", – говорится в сообщении.

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Следователи УФСБ также возбудили уголовные дела по ч. 1 и 1.1 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и вербовки лиц в деятельность экстремистского сообщества") в отношении Велиева и ч. 2 ст. 282.1 ("Участие в экстремистской сообществе") в отношении Стешенко и Третьякова.

ФСБ заявляет, что Стешенко был задержан в апреле 2018 года "при въезде на территорию Республики Крым, куда был направлен Велиевим для подготовки и осуществления провокаций".

Велиеву и Третьякову обвинения по соответствующим статьям УК РФ предъявлены заочно. Оба объявлены в федеральный розыск,
– сообщили в ФСБ.

Как пишет "Украинская правда", 11 апреля российские силовики задержали Стешенко на пункте пропуска "Чонгар" во время въезда на территорию аннексированного Россией Крыма. 24 апреля стало известно около 22:00, что Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих административные наказания, в неизвестном направлении. 25 апреля адвокат Александра Стешенко Айдер Азаматов заявил, что не может его найти.

Теги: Новости Украины Мустафа Джемилев Новости России ФСБ Аннексия Крыма Новости политики
Источник: 24 Канал
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