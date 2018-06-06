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В Крыму прошли новые обыски, одного человека задержали

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Новые обыски в аннексированном Крыму, одного человека задержали
Новые обыски в аннексированном Крыму, одного человека задержали / radiosvoboda.org

В аннексированном Россией Крыму 6 июня проходят новые обыски. Российские силовики задержали одного человека.

Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook.

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На странице сообщества сообщается, что обыски идут с утра в Старом Крыму. На месте происшествия находятся российские силовики.

Жильца дома забрали силовики, со слов очевидцев, ему инкриминируют экстримизм,
– говорится в сообщении.

О личности задержанного пока ничего не известно. На сайтах российских силовых ведомств информации о розыске тоже нет.

Напомним, ранее, 5 января, "Оккупационная власть" аннексированного Россией Крыма провела обыски в двух домах крымских татар в Симферополе.

Добавим, Федеральная служба безопасности России заявила, что в оккупированном Крыму "спецслужбы пресекли деятельность экстремистской группы". Они обвинили помощника депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эррола Велиева в создании экстремистской группы в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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