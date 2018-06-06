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Россия стянула в оккупированный Крым тысячи военных и авиацию: известна причина

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Россия проводит военные учения в Крыму
Россия проводит военные учения в Крыму / Фото из открытых источников

Во вторник, 5 июня, в оккупированном Крыму стартовали масштабные учения российских ВВС, ПВО и Черноморского флота, из-за чего на полуостров прибыли более 6000 военнослужащих и сотни вертолетов и самолетов.

Об этом сообщает издание "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

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В частности, в учениях принимают участие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, системы ПВО С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Отмечается, что "по замыслу учений, корабли и самолеты условного противника планировали уничтожить стратегически важные объекты на территории Крыма".

Экипажи разведывательных самолетов морской авиации ЧФ успешно справились с поставленной задачей и передали точные координаты кораблей условного противника на пункт управления разведывательно-ударными действиями,
– сообщили оккупанты.

Кроме того, маневры с участием ПВО и Черноморского флота пройдут в Ростовской области и в Краснодарском крае.

Теги: Новости России авиация Оружие Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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