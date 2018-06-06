Запрет посещать порты аннексированного Крыма в мае нарушили 16 судов, – МинТОТ

С 1 по 31 мая в порты оккупированного Крыма заходили 16 грузовых судов-нарушителей и танкеров. Все они были под флагом Российской Федерации.

В общем этими судами осуществлены 54 захода в порты Севастополя и Керчи, передает пресс-центр Министерства по вопросам временно оккупированных территории и внутренне перемещенных лиц.

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На рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки, зафиксированы 15 судов под флагами Российской Федерации, Панамы, Коморских островов и островов Кука,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением Кабинета Министров Украины от 30 апреля 2014 года.

Добавим, заход судов под иностранными флагами в закрытых морских портов и терминалов, расположенных на территории АР Крым, является нарушением норм международного права как действия, подрывающие суверенитет Украины, а также нарушением законодательства Украины и влечет за собой ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов , в частности, уголовную.