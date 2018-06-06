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Заборону відвідувати порти анексованого Криму в травні порушили 16 суден, – МінТОТ

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16 суден-порушників ввійшли в порти анексованого Криму в травні
16 суден-порушників ввійшли в порти анексованого Криму в травні / finovosti.ru

З 1 по 31 травня до портів окупованого Криму заходили 16 вантажних суден-порушників та танкерів. Всі вони були під прапором Російської Федерації.

Загалом цими суднами здійснено 54 заходи до портів Севастополя та Керчі, передає прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих території та внутрішньо переміщених осіб.

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На рейді в акваторіях портів Севастополя, Феодосії, Керчі та Ялти, що використовуються для стоянки, зафіксовано 15 суден під прапорами Російської Федерації, Панами, Коморських островів та Островів Кука,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що морські порти, розташовані на території Автономної Республіки Крим (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта) закриті розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року.

Додамо, заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території АР Крим, є порушенням норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України, а також порушенням законодавства України, і тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, зокрема, кримінальну.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 канал
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