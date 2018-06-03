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Човен "Крим" із дітьми потрапив у смертельну ДТП на воді на Херсонщині

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На Херсонщині на воді зіткнулися два моторні човни
На Херсонщині на воді зіткнулися два моторні човни / ГУ НП

Напередодні у Бериславському районі Херсонської області в акваторії Дніпра зіткнулися два моторні човни, в одному з яких, зокрема, перебували діти. У результаті щонайменше одна особа загинула та один 8-річний хлопець потрапив до реанімації у важкому стані.

Як повідомляє головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, у човні "Крим", в який врізався інший, загалом перебували шість осіб, троє із яких діти.

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"Човен УНО 2420, яким управляв Тищенко Сергій Сергійович 1982 року народження, вдарив човен "Крим" на великій швидкості та зник з місця події. Потерпілих до Каховки до яхт-клубу "Максимарин" доправили люди, що відпочивали неподалік", – мовиться у дописі.

У ДСНС сповістили, що у підсумку одна людина загинула – це Руслан Лазуньов, який народився у 1977 році та є сином власника човна "Крим".

Човни, Херсонщина, ДТП, Дніпро, жертви, потерпілі, діти
Результат смертельного зіткнення моторних човнів на Херсонщині 

Також рятувальники оприлюднили імена та дані усіх потерпілих:

— Лазуньов Валерій Степанович, 1955 рік народження, власник човна "Крим";

— Лопаткін Девід Вадимович, 2010 рік народження, наразі перебуває у реанімації;

— Лопаткін Міхаїл Вадимович, 2013 рік народження, перебуває вдома;

— Лопаткіна Оксана Миколаївна, 1982 рік народження, мати вищезазначених дітей, наразі перебуває у лікарні біля сина;

— Вербицька Кіра Віталіївна, 2007 рік народження, перебуває вдома.

За інформацією поліції, імовірний винуватець ДТП на воді є жителем міста Таврійськ, його вже затримано та наразі вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Крім того, правоохоронці зазначили, що 41-річний пасажир "Криму" від отриманих травм помер дорогою до лікарні.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею щодо порушення чинних на транспорті правил.

Нагадаємо, нещодавно на Київському водосховищі човен "Казанка-5м", пливучи у бік плавбази "Нептун", зіткнувся з бакеном 49, в результаті чого отримав пробоїну та потонув. Двом пасажирам човна вдалося доплисти до найближчого острова, доля третього була невідомою.

Теги: Новини Херсона Поліція ДСНС Жертви Водний транспорт Діти Неповнолітні Новини України
Джерело: 24 Канал
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