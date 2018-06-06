Росія стягнула до окупованого Криму тисячі військових і авіацію: відома причина

У вівторок, 5 червня, в окупованому Криму стартували масштабні навчання російських військово-повітряних сил, протиповітряної оборони і Чорноморського флоту, через що на півострів прибули понад 6 тисяч військовослужбовців та сотня вертольотів і літаків.

Про це повідомляє видання "Інтерфакс" з посиланням на Міністерство оборони РФ.

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Зокрема, у навчаннях беруть участь берегові ракетні комплекси "Бал" і "Бастіон", винищувачі Су-30СМ, бомбардувальники Су-34, системи ППО С-400 "Тріумф" і зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1".

Зазначається, що "за задумом навчань, кораблі і літаки умовного противника планували знищити стратегічно важливі об'єкти на території Криму".

Екіпажі розвідувальних літаків морської авіації ЧФ успішно впоралися з поставленим завданням і передали точні координати кораблів умовного супротивника на пункт управління розвідувально-ударними діями,

– повідомили окупанти.

Окрім того, маневри за участю ППО і Чорноморського флоту пройдуть в Ростовській області та в Краснодарському краї Росії.