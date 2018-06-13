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Через знеструмлення в окупованому Криму виникли серйозні проблеми: відомі деталі

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В окупованому Криму через знеструмлення не можуть сісти літаки
В окупованому Криму через знеструмлення не можуть сісти літаки / rbc.ua

Через знеструмлення в окупованому Криму не можуть сісти літаки. Окрім цього, люди застрягли на канатних дорогах на кількадесятметровій висоті.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише блогер Даніель Родрігез.

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Крім того, що в знеструмленому Криму зависли люди на канатних дорогах, так там ще й повністю не працює навігація, борта йдуть на материк не отримавши відповіді знеструмлених диспетчерських,
– йдеться у повідомленні.

До свого допису блогер додав карту, на якій видно, як повітряні судна "блукають" навколо знеструмленого півострова.

Нагадаємо, близько 15 години 13 червня в окупованому Криму відключили електроенергію та мобільний зв'язок. Жителі півострова розповіли, що світла немає в Сімферополі і ряді сусідніх населених пунктів, також не працювали світлофори та тролейбуси. Пізніше з'явилась інформація про те, що електропостачання вдалося частково відновити.

 

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Електроенергія авіація
Джерело: 24 канал
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