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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Из-за обесточивания в оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы: известны детали

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В оккупированном Крыму из-за обесточивания не могут сесть самолеты
В оккупированном Крыму из-за обесточивания не могут сесть самолеты / rbc.ua

Из-за обесточивания в оккупированном Крыму не могут сесть самолеты. Кроме этого, люди застряли на канатных дорогах на многометровой высоте.

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Даниэль Родригез.

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Кроме того, что в обесточенном Крыму зависли люди на канатных дорогах, так там еще и полностью не работает навигация, борта идут на материк не получив ответа обесточенных диспетчерских,
– говорится в сообщении.

К своему сообщению блогер добавил карту, на которой видно, как воздушные судна "блуждают" вокруг обесточенного полуострова.

Напомним, около 15 часов 13 июня в оккупированном Крыму отключили электроэнергию и мобильную связь. Жители полуострова рассказали, что света нет в Симферополе и ряде соседних населенных пунктов, также не работали светофоры и троллейбусы. Позже появилась информация о том, что электроснабжение удалось частично восстановить.

 

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма авиация Электроэнергия
Источник: 24 канал
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