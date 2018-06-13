Из-за обесточивания в оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы: известны детали

Из-за обесточивания в оккупированном Крыму не могут сесть самолеты. Кроме этого, люди застряли на канатных дорогах на многометровой высоте.

Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Даниэль Родригез.

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Кроме того, что в обесточенном Крыму зависли люди на канатных дорогах, так там еще и полностью не работает навигация, борта идут на материк не получив ответа обесточенных диспетчерских,

– говорится в сообщении.

К своему сообщению блогер добавил карту, на которой видно, как воздушные судна "блуждают" вокруг обесточенного полуострова.

Напомним, около 15 часов 13 июня в оккупированном Крыму отключили электроэнергию и мобильную связь. Жители полуострова рассказали, что света нет в Симферополе и ряде соседних населенных пунктов, также не работали светофоры и троллейбусы. Позже появилась информация о том, что электроснабжение удалось частично восстановить.