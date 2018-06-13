Оккупированный Крым остался без электроэнергии и мобильной связи
Жители оккупированного Крыма сообщили об отключении электроэнергии и мобильной связи.
Об этом сообщает агентство "Криминформ".
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По сообщению агентства, света нет в Симферополе и ряде соседних населенных пунктов. Электричества и связи нет с 15 часов дня. Не работают светофоры и троллейбусы. Некоторые учреждения включили мобильные генераторы.
"Крымэнерго" не комментирует эту ситуацию.
По предварительной информации российского федерального информагентства ТАСС, причиной отключения электричества стала авария на подстанции "Тамань".
Источник: 24 Канал
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