Оккупированный Крым остался без электроэнергии и мобильной связи

Жители оккупированного Крыма сообщили об отключении электроэнергии и мобильной связи.

Об этом сообщает агентство "Криминформ".

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По сообщению агентства, света нет в Симферополе и ряде соседних населенных пунктов. Электричества и связи нет с 15 часов дня. Не работают светофоры и троллейбусы. Некоторые учреждения включили мобильные генераторы.

"Крымэнерго" не комментирует эту ситуацию.

По предварительной информации российского федерального информагентства ТАСС, причиной отключения электричества стала авария на подстанции "Тамань".