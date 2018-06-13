Возле Крымского моста в оккупированной Керчи произошло ЧП: фото
Вчера, 12 июня, в оккупированной Российской Федерацией Керчи на въезде на технологический мост Крымского моста сгорел автобус, перевозивший пассажиров.
Об этом со ссылкой на пользователей соцсетей, сообщает "Керч.Фм".
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По информации портала, в транспорте загорелась газовая установка, в результате чего загорелся и сам автобус.
Пассажирами машины были строители Крымского моста.
По словам очевидцев происшествия, никто из них не пострадал. В то же время, одна из коментаторок рассказала, что погиб водитель автобуса. Однако, информации от официальных источников пока нет.
В оккупированном Крыму сгорел автобус неподалеку Крымского моста
Возле Крымского моста в оккупированной Керчи сгорел пассажирский автобус
В В оккупированном Крыму сгорел автобус
Пассажирский автобус полностью сгорел в оккупированной Керчи
В оккупированном Крыму сгорел пассажирский автобус