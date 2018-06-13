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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Возле Крымского моста в оккупированной Керчи произошло ЧП: фото

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В оккупированной Керчи возле Крымского моста полностью сгорел автобус
В оккупированной Керчи возле Крымского моста полностью сгорел автобус / kerch.fm

Вчера, 12 июня, в оккупированной Российской Федерацией Керчи на въезде на технологический мост Крымского моста сгорел автобус, перевозивший пассажиров.

Об этом со ссылкой на пользователей соцсетей, сообщает "Керч.Фм".

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По информации портала, в транспорте загорелась газовая установка, в результате чего загорелся и сам автобус.

Пассажирами машины были строители Крымского моста.

По словам очевидцев происшествия, никто из них не пострадал. В то же время, одна из коментаторок рассказала, что погиб водитель автобуса. Однако, информации от официальных источников пока нет.

В оккупированном Крыму сгорел автобус неподалеку Крымского моста

Возле Крымского моста в оккупированной Керчи сгорел пассажирский автобус

В В оккупированном Крыму сгорел автобус

Пассажирский автобус полностью сгорел в оккупированной Керчи

В оккупированном Крыму сгорел пассажирский автобус

Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Пожар Крымский мост
Источник: 24 Канал
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