На скандальном Крымском мосту произошло серьезное ДТП

Накануне вечером, на так называемом Крымском мосту, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с материковой частью России, столкнулись три легковушки, в результате чего пострадала водитель одной из машин.

Об этом пишет местное издание "КерчИнфо". Кроме того, опубликованы соответствующие фото.

Читайте также: Журналисты узнали, какие проблемы Крымский мост уже начал создавать жителям полуострова



На Крымском мосту произошло тройное ДТП

"Участники события – три легковых автомобиля. Сообщается, что в результате аварии пострадала девушка-водитель одного из автомобилей", – говорится в сообщении.



В результате инцидента пострадала девушка

Также ресурс подчеркивает, что это уже не первая авария на Крымском мосту.



С момента открытия 15 мая на Крымском мосту уже было несколько аварий

Напомним, на Крымском мосту первое ДТП произошло в начале июня – через километр после въезда на мост со стороны Таманского полуострова РФ легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате инцидента пострадавших нет.