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Журналисты узнали, какие проблемы Крымский мост уже начал создавать жителям полуострова

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Жители оккупированного рассказали о проблемах вследствие строительства Крымского моста
Жители оккупированного рассказали о проблемах вследствие строительства Крымского моста / ТАСС

Только недавно так называемый Крымский мост был сдан в эксплуатацию, а жители оккупированного полуострова уже на него жалуются. Крымчане, в частности, отмечают большую нагрузку и экологию и предпосылку к росту цен, поскольку "с материка хлынет поток людей и машин".

Об этом пишет ресурс "Обозреватель".

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Так, по словам жителей оккупированного полуострова, наиболее новостройке радуется бизнес, поскольку ранее на перевозки товаров паромом через Керченский пролив шло 7-10 дней, а "теперь логистика должна наладиться".

"На мост возлагаются большие надежды. Потому что цены напрямую зависят от погодных условий в Керченском проливе, очередей на переправе и высокую стоимость провоза груза на пароме. Но в то же время есть опасения, что открытие моста наоборот приведет к взвинчиванию цен, так как с материка хлынет поток людей и машин", – подчеркнула одна из жительниц оккупированной Ялты.

В то же время крымчане отметили, что так называемый "проект века" может быть и серьезной нагрузкой на экологию полуострова.

"Вырублены сотни гектаров лесов во время строительства трассы" Таврида". Поля, леса, долины, предгорья, насаждения не защищены, и ветра заносят их песком и пылью. Кроме того, еще и происходит нагрузка на старую крымскую инфраструктуру", – рассказал житель Алушты Сергей Буланов, который раньше водил экскурсии Крымскими горами.

Добавим, что также возмущаются строительством трассы "Таврида", которая должна связать мост непосредственно с населенными пунктами полуострова, таксисты и водители.

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Как отмечают они, из-за круглосуточного строительства трассы происходят страшные пробки.

Если раньше 100 километров до Симферополя можно было проехать за час, то сейчас за час можно два километра проползти. Особенно заторы наблюдаются в направлении аэропорта. И еще военную технику постоянно гонят. Местные уверены, что у нас здесь уже три ядерных склада открыли. В небе постоянно военные вертолеты летают. Причем военные водители - самые наглые, лезут на встречную полосу, пересекают сплошные линии и считают, что всем им должны не только уступать, но и вообще бояться,
– говорит водитель такси Алексей из Симферополя, который зарабатывает частным извозом.

Напомним, официально было запущено движение так называемым Крымским мостом 15 мая. Произошло это во время торжественной церемонии с легкой руки хозяина Кремля Владимира Путина.

Что такое Крымский (Керченский) мост? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединил Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров, следовательно, он стал "самым длинным в России". Однако полностью завершить все строительные работы планируют до конца 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Экология Крымский мост Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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