Прихвостни Лаврова дерзко отреагировали на критику в отношении Крымского моста
Так называемое посольство России в США не по-дипломатически ответили на критику со стороны официального Вашингтона относительно открытия Крымского моста.
Соответствующее сообщение появилось на официальной Facebook-странице ведомства.
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"Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым – Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры — в интересах жителей российских регионов. Ни у кого спрашивать не будем", – отмечается в заметке.
Напомним, ранее официальный Вашингтон осудил строительство и открытие Крымского моста. Также в США подчеркнули, что мост не только является незаконным, но и препятствует судоходству в Азовском море.
Источник: 24 Канал
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