Посіпаки Лаврова зухвало відреагували на критику щодо Кримського мосту

Так зване посольство Росії у США не по-дипломатичному відповіли на критику з боку офіційного Вашингтона щодо відкриття Кримського мосту.

Відповідний допис з’явився на офіційній Facebook-сторінці відомства.

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"Вашингтон – передбачувано незадоволений. Але Крим – Росія. Дозволи на будівництво транспортної інфраструктури — в інтересах жителів російських регіонів. Ні у кого питати не будемо", – зазначається у дописі.

Нагадаємо, раніше офіційний Вашингтон засудив будівництво та відкриття Кримського мосту. Також у США наголосили, що міст не лише є незаконним, а й перешкоджає судноплавству в Азовському морі.