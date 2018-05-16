Посіпаки Лаврова зухвало відреагували на критику щодо Кримського мосту
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Так зване посольство Росії у США не по-дипломатичному відповіли на критику з боку офіційного Вашингтона щодо відкриття Кримського мосту.
Відповідний допис з’явився на офіційній Facebook-сторінці відомства.
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"Вашингтон – передбачувано незадоволений. Але Крим – Росія. Дозволи на будівництво транспортної інфраструктури — в інтересах жителів російських регіонів. Ні у кого питати не будемо", – зазначається у дописі.
Нагадаємо, раніше офіційний Вашингтон засудив будівництво та відкриття Кримського мосту. Також у США наголосили, що міст не лише є незаконним, а й перешкоджає судноплавству в Азовському морі.
Джерело: 24 Канал
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