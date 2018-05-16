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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Росії цинічно відповіли Україні щодо Кримського мосту

16707 Читать новость на русском
Марія Захарова
Марія Захарова / ТАСС

Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова стверджує, що всі заяви України щодо так званого Кримського мосту є "жахливими у своїй дурості". Водночас вона переконує, що Москва з офіційним Києвом не сварилася, відтак " завжди є можливість налагодити зв'язки".

Про це вона розповіла під час спілкування з журналістами в окупованому Криму, передає інформаційна агенція "РИА Новости". 

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На її переконання, реакція України на відкриття мосту – "це такий гумор, сарказм".

"Мені здається, це вже від відчаю, повної безнадії робляться такі заяви: страшні, злобні. Завжди є можливість налагодити зв'язки, вибудувати взаємини. Так, втратили територію, так, люди зробили такий вибір, але ніхто не збирався палити мости, всі збиралися тільки їх будувати, тому навіщо їм було робити такі коментарі, абсолютно незрозуміло", – зауважила Захарова.

Крім того, вона переконує, що українські заяви відзначаються суперечливістю.

Потрібно якось визначитися їм, мені здається, а всім іншим на ці жахливі в своїй дурості заяви не слід звертати уваги. На жаль, українська пропаганда буде розповідати, що все підлаштовано, що все не по-справжньому, що людей зігнали, що ніхто не хотів, все через силу. Я думаю, що все саме так буде підноситися. Але до цього ці ж самі люди розповідали, що мосту не буде, що він – психологічно неможливий, що це абсурд, що це мало не комп'ютерна графіка, що все є підробленими фотографіями, вишукували якісь нестикування у відеокадрах, намагалися викрити, що це продукт російської пропаганди. Зараз вже очевидно, що міст є,
– додає представниця МЗС Росії.

Як підкреслюється, вона була у числі тих, хто першим проїхав так званим Кримським мостом у окуповану Керч з боку російської Тамані. За словами "дипломатки", вона прилетіла до Анапи на літаку, а потім приїхала в Тамань на машині.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому. Президент України Петро Порошенко своєю чергою заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Крім того, український прем'єр Володимир Гройсман наголосив, що у майбутньому Росія відповідатиме за цей міст, а очільник МЗС Павло Клімкін підкреслив, що цей Кримський міст – шлях унікуди. 

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики Анексія Криму Новини Криму Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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