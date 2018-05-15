Україна готує відповідь на відкриття Росією Кримського мосту, – Гройсман

Будівництво та відкриття Кримського мосту в анексованому Росією півострові порушує норми міжнародного права та несе пряму загрозу безпековим, економічним та екологічним інтересам.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на відео, яке оприлюднено у Facebook.

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"Російська окупаційна влада продовжує діяти поза межами міжнародного права та здорового глузду. Вони відкривають Керченський міст: об’єкт, який побудований на нашій, суверенній території – без будь-яких погоджень, з прямою загрозою нашим безпековим, економічним та екологічним інтересам", – сказав глава уряду.

Очільник Кабінету міністрів зауважив, що Кремль так діє, ніби безкарність і вседозволеність триватимуть вічно.

НІ! Настане час, і за все доведеться відповісти – в тому числі за цей міст. Росія буде дорого за це платити. І питання тут не в грошах, а в справедливості, яка буде відновлена. Зараз ми готуємо відповідь: ми навчилися захищати свої інтереси, в тому числі в міжнародних судах. Будемо вживати всі заходи і доб’ємося справедливості і верховенства закону,

– наголосив Гройсман.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



У свою чергу, Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.